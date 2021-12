Ancona Matelica formato ciclone: vittoria per 4-0 a Teramo. Olbia-Fermana e Vis Pesaro-Imolese in fotocopia: 0-0

ANCONA Domenica intera di gol senza anticipi per le marchigiane nel girone B di Serie C. Ad aprire la 18ª giornata è la Fermana, di scena in Sardegna per affrontare l’Olbia in una tappa cruciale per la salvezza: canarini al momento nei playout ma ad un centimetro dalla zona salvezza diretta. Il divario potrebbe allungarsi ad un metro se oggi i gialloblù di Riolfo perdessero, potrebbe essere invece l’apoteosi se solo Ginestra e compagnia riuscissero a completare un blitz che in trasferta si è concretizzato solo ad Ancona un mese e mezzo fa.

Si giocano invece alle 17.30 Teramo-Ancona Matelica: dorici in cerca di un altro acuto per restare in zona playoff dopo la splendida vittoria contro il Siena. Stesso orario d’inizio per Vis Pesaro-Imolese con i biancorossi vogliosi di fare un ulteriore step. Dopo aver battuto di misura l’Olbia e i pareggi contro Carrarese e Montevarchi, la Vis, ancora tra le mura amiche del Benelli, è chiamata a migliorare ulteriormente una classifica comunque già molto positiva, che fa rima con settimo posto.

SERIE C girone B 18ª giornata

Olbia-Fermana 0-0

Carrarese-Cesena 1-1 Battistella al 40' , Pierini al 56'

Lucchese-Grosseto 0-0

Modena-Gubbio 3-2 Azzi al 3' Azzi al 18', Sarao al 62', Sarao al 73', Scarsella al 92'

Montevarchi-Viterbese 0-0

Pescara-Pistoiese 2-0 Diambo al 27', Rauti al 77'

Siena-Pontedera 0-1 Magnaghi al 32'

Teramo-Ancona Matelica 0-2 Rolfini rig. al 22', Moretti al 69', Faggioli al 76', Faggioli al 92'

Vis Pesaro-Imolese 0-0

Entella-Reggiana lunedì 13 ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Modena 42

Reggiana 39

Cesena 36

Entella 29

Pescara 28

Ancona Matelica 28

Vis Pesaro 24

Pontedera 24

Siena 23

Gubbio 23

Lucchese 23

Olbia 22



Montevarchi 21

Carrarese 21

Fermana 20

Teramo 19



Imolese (-2) 18

Pistoiese 14

Grosseto 14

Viterbese 12

