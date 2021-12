La Recanatese vince 4-0, ringrazia il Castelfidardo ed è da sola in vetta. Montegiorgio-Samb 2-0, Tolentino-Castelnuovo 3-0

ANCONA Terza partita in una settimana per le marchigiane di Serie D, in campo alle 14.30 per la 14ª giornata del girone F dopo le gioie e i dolori vissuto nel turno infrasettimanale. Riflettori puntati sulla Recanatese, in vetta alla classifica insieme Trastevere: i giallorossi hanno battito 4-0 i campani del Matese al Tubaldi e sfruttato alla grande l’assist del Castelfidardo, di scena in casa dei romani. Nella capitale è finita 1-1 e la squadra di Pagliari sale così al comando della classifica da sola, anche se il Trastevere deve ancora terminare la partita in casa del Vastogirardi, sospesa per nebbia al 35’ sul punteggio di 1-0 per i molisani. Il derby di giornata era Montegiorgio-Samb, vero e proprio scontro diretto per la salvezza: è fiita 2-0 con le reti di Albanesi e del 2004 Francesco Nardella. Ritrova il sorriso invece il Fano che vince 2-0 sul campo del Nereto. Continua a volare il Porto d’Ascoli, che vince 3-2 al Riviera delle Palme contro il Vastogirardi, e il Tolentino, che batte 3-0 gli abruzzesi del Castelnuovo Vomano allo stadio Della Vittoria.

SERIE D girone F 14ª giornata (ore 14.30)

Alto Casertano-Chieti 1-2 (6’ Romeo, 16’ Siragusa, 58’ Consorte)

Fiuggi-Vastese 1-4 (6’ Potenza, 15’ Di Filippo, 31’ Alonzi, 57’ Monza, 81’ Agnello)

Montegiorgio-Samb 2-0 (63’ Albanesi, 93’ Nardella)

Nereto-Fano 0-2 (Casolla, Ricci)

Pineto-Notaresco 1-1 (60’ Pampano, 63’ Bosco)

Porto d’Ascoli-Vastogirardi 3-2 (17’ Napolano, 47’ Acunzo, 54’ Verdesi, 59’ Petrini, 65’ Napolano)

Recanatese-Matese 4-0 (15’ Defendi, 17’ Senigagliesi, 31’ Defendi, 65’ Sbaffo)

Tolentino-Castelnuovo 3-0 (50’ Tortelli, 53’ su rigore Padovani, 62’ Fofana)

Trastevere-Castelfidardo 1-1 (37’ Crescenzo, 37’ Baraboglia)

CLASSIFICA

Recanatese 33

Trastevere 31

Porto d’Ascoli 27

Fiuggi 25

Tolentino 23

Notaresco 22

Castelfidardo 22

Pineto 21

Chieti 18

Matese 17

Vastese 17

Montegiorgio 16

Castelnuovo 15

Vastogirardi 15

Fano 15

Samb 12

Nereto 6

Alto Casertano 2

