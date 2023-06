FCI Marche: in sella tra il 10 e l’11 giugno nelle sedi di gara a Tolentino, Rapagnano, Montegranaro e Cingoli

TOLENTINO – Fervono a Tolentino i preparativi per organizzare nel migliore dei modi il Memorial Benito Bibini da parte dell’Asd CAM Fermo che allestisce questa nuova manifestazione giovanile nel pomeriggio di sabato 10 giugno in piazzale Luigi Mari. Nell’ambito dell’estate tolentinese, gli ultimi ritocchi sono quasi ultimati per preparare la prova di gimkana cronometrata a tempo in due manches (Abilità Italia) solo per le categorie esordienti primo e secondo anno a partire dalle 15:00, a seguire intorno alle 16:30 una gara tipo pista per esordienti (15 giri) e allievi (21 giri) di un anello cittadino di 800 metri.

RAPAGNANO

Con oltre 100 anni di storia, il sodalizio GS Rapagnanese è noto per il suo attivismo e la sua vitalità per promuovere l’attività giovanile. Un’altra bella occasione di visibilità è pronta ad offrirla sabato 10 giugno con la messa in cantiere del Gran Premio San Giovanni Battista per giovanissimi dai 7 ai 12 anni. Appuntamento alle 15:00 presso il campo sportivo comunale San Tiburzio con la partenza prevista alle 16:00. Le categorie G1,G2 e G3 si cimenteranno nelle prove di abilità, G4,G5 e G6 invece saranno impegnate nella corsa a punti. Una bella occasione per vedere all’opera le piccole promesse del ciclismo e anche per ricordare due pilastri del ciclismo regionale e provinciale: Silvio Benignetti e Orazio Bracalente.

MONTEGRANARO

Il Memorial Silvano Torresi, Giuseppe Temperini e Michele Gismondi è una novità del calendario dilettanti élite e under 23 del ciclismo nelle Marche con la regia organizzativa dell’Asd Team Ciclistico Michele Gismondi e l’alto patrocinio del comune di Montegranaro. Il battesimo domenica 11 giugno nella città veregrense e si preannuncia una gara di notevole profilo tecnico sui 134,6 chilometri distribuiti in tre tratti ben distinti del tracciato: dopo il tratto di trasferimento e il via dal Bar Boncore alle 13:45, la gara prenderà il via dal bivio Villa Luciani per affrontare il primo giro di 42,4 chilometri con i passaggi a Casette d’Ete, Bivio Cascinare, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Monte Urano e ritorno al Bar Boncore a Montegranaro.

CINGOLI

A quel punto inizierà il secondo segmento di gara ricavato in un circuito di 15,7 chilometri da ripetere 5 volte e si pedalerà tra i comuni di Montegranaro e Sant’Elpidio a Mare. L’ultimo giro sarà di 12,2 chilometri con l’arrivo posto presso il Bar Boncore (alle 17:30 circa) a Montegranaro.

Domenica 11 giugno Cingoli si trasforma nel centro nevralgico del downhill con l’evento Cingoli Urban Race che porta il borgo maceratese alla ribalta di questa specialità estrema specialità che unisce emozione e velocità, oltre a premiare il meticoloso lavoro degli organizzatori in loco del Downhill Deers Cingoli. Il clichè contempla il ritrovo in piazza Unità d’Italia, lo svolgimento delle prove libere del percorso dalle 10:00 alle 13:00 e due manche di gara: la prima dalle 15:00 e la seconda a seguire. La competizione adotta la formula della gara singola. I concorrenti guidano singolarmente, con partenza di ogni singolo rider ogni 30 secondi e vengono cronometrati dall’inizio alla fine della gara.

SARNANO/SASSOTETTO

Ufficialmente annunciato dagli organizzatori della Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano l’annullamento della cronoscalata da Sarnano a Sassotetto, originariamente programmata per sabato 10 giugno, a causa di allerta meteo.

GORIZIA (FRIULI)

Tra i 400 atleti al via del Trofeo Città di Gorizia di mountain bike, che si terrà tra sabato 10 e domenica 11 giugno al Parco di Piuma come terza prova di Coppa Italia Giovanile di mountain bike cross country ci sarà anche la rappresentativa regionale FCI Marche con gli atleti Filippo e Tommaso Cingolani (Team Cingolani – esordienti 2°anno), Alice Pascucci (Team Bramati – allieve donne 2°anno) Sofia Bartomeoli (Superbike Bravi – allieve donne 2°anno), Filippo Modesti (Bici Adventure Team – allievi 2°anno) e Agnese Calcabrini (Recanati Bike Team – allieve donne primo anno).