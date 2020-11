Fano subito a segno contro la Virtus Verona: Baldini. Samb-Legnago sullo 0-1

ANCONA - Un derby e altri tre esami di alto livello per le cinque marchigiane del girone B di Serie C, in campo per la 13ª giornata del campionato. Fermana-Matelica è l’unica sfida regionale e il calcio d’inizio è fissato per le 17.30. Subito in campo alle 15 il Fano, impegnato al Mancini contro la Virtus Verona, e la Samb, di scena al Riviera delle Palme contro i veneti del Legnago Salus. In campo alle 17.30 anche la Vis Pesaro, che affronta il Padova in trasferta. L’anticipo del sabato Imolese-Arezzo è finito 0-2.

PARTITE 13ª GIORNATA

Imolese-Arezzo 0-2

Fano-Virtus Verona 1-0 (2’ Baldini)

Gubbio-FeralpiSalò 0-0

Samb-Legnago Salus 0-1

Sudtirol-Perugia 0-1 (3’ Melchiorri)

Carpi-Triestina ore 17.30

Cesena-Modena ore 17.30

Fermana-Matelica ore 17.30

Mantova-Ravenna ore 17.30

Padova-Vis Pesaro ore 17.30

CLASSIFICA

Sudtirol 25

FeralpiSalò 23

Padova 23

Perugia 22

Triestina 20

Modena 20

Carpi 18

Mantova 18

Cesena 18

Matelica 18

Samb 17

Virtus Verona 16

Legnago Salus 12

Imolese 12

Vis Pesaro 11

Gubbio 11

Ravenna 10

Fermana 9

Arezzo 6

Fano 5

