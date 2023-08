Fabriano inizia a sudare: un folto gruppo di supporters e il sindaco Ghergo hanno salutato la nuova Ristopro

FABRIANO È iniziata la stagione 2023/24 della Ristopro. Dopo aver raggiunto la finale playoff a giugno guadagnandosi la partecipazione alla B1 e aver rinnovato profondamente la squadra in estate, la squadra biancoblù si è radunata ieri pomeriggio alla palestra Mazzini di Fabriano, salutata da un folto gruppo di tifosi e con la presenza del sindaco Daniela Ghergo. Da stamattina inizia il lavoro con la parte atletica allo stadio Aghetoni agli ordini del nuovo preparatore atletico Andrea Donatacci per poi trasferirsi nel pomeriggio al PalaChemiba di Cerreto d'Esi.



Le amichevoli

Solo da ufficializzare il programma del precampionato, la squadra del neo coach Federico Grandi giocherà due amichevoli contro due squadre di B2, il 2 settembre contro Ancona e il 6 contro Matelica, entrambe al PalaChemiba, come prove generali per l'esordio ufficiale in Supercoppa da disputare sul medesimo parquet il 9 alle 20.30 contro Jesi.

In base al cammino nella manifestazione ad eliminazione diretta, verrà compilato il programma definitivo di avvicinamento al turno inaugurale di regular season dell'1 ottobre ad Imola contro l'Andrea Costa. Nell'organigramma societario, dopo l'addio di Paolo Fantini, è stato nominato Gianluca Merloni general manager, oltre agli ingressi di Andrea Romagnoli come team manager e di Fabio Panzini come responsabile operativo. A partire da ieri i tifosi possono sottoscrivere gli abbonamenti, dopo il periodo di prenotazione aperto a giugno. I sostenitori che avevano versato due mesi fa la caparra, potranno confermare la tessera corrispondendo il saldo presso Salari Assicurazioni, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19. Da lunedì 28 inizierà la vendita libera per chi non ha effettuato la prelazione. Questi i prezzi delle tipologie di abbonamento: tribuna centrale 280 euro e tribune laterali 215 euro, con riduzione rispettivamente a 215 euro e a 175 euro per invalidi e ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre gli under 6 entreranno gratuitamente con un genitore condividendo il posto. I biglietti per la singola partita saranno di 20 euro per la tribuna centrale e 15 euro per le laterali, con riduzione rispettivamente a 15 euro e a 12 euro per invalidi e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sono aggregati alla preparazione Daniel Onesta, Alex Carsetti, Samuel Gutici, Andrea Bernacconi e Samuele Romagnoli, tutti provenienti dal settore giovanile.

Il roster

Questo il roster al completo: play Nicolas Stanic (1984, 180 cm, confermato), Paolo Bandini (2004, 186 cm, Faenza); guardie Simone Centanni (1991, 187 cm, confermato), Francesco Gnecchi (1999, 192 cm, Senigallia), Daniel Onesta (2005, 192 cm), Samuel Gutici (2006, 185 cm), Andrea Bernacconi (2006, 183 cm), Samuele Romagnoli (2006, 183 cm); ali piccole Matteo Negri (1991, 194 cm, Agrigento), Francesco Rapini (2004, 196 cm, Stella Azzurra Roma), Alex Carsetti (2006, 192 cm); ali-pivot Vlatko Granic (1994, 206 cm, Spiskí Rytieri), Yannick Giombini (2001, 201 cm, Ancona); pivot Alberto Bedin (1999, 202 cm, Ancona), Jacopo Rapetti (2004, 205 cm, Olimpia Milano). Staff tecnico: coach Federico Grandi; assistenti Carlo Dirella, Elia Rossi; preparatore atletico Andrea Donatacci; medico sociale Maicol Onesta; osteopata Jacopo Taruschio; fisioterapista Matteo Mancini; consulente ortopedico Pierluigi Papi.