ASCOLI- L’ex difensore dell'Ascoli Andrea Barzagli di strada ne ha fatta, da giocatore ad alti livelli fino a diventare campione del mondo con la maglia della Nazionale nel 2006 in Germania, ma non dimentica la sua esperienza con il Picchio che lo ha portato poi a spiccare il volo.

«Ad Ascoli ho capito cosa vuol dire giocare in una grande piazza». L’ex difensore, su tutte, della Juventus, ha così ricordato i primi passi della carriera mossi proprio nel Piceno ad Ascoli e lo ha fatto a margine della presentazione della ‘Digital Collection Serie C 2022/2023’, il nuovo album Panini delle squadre di Serie C. Barzagli ha ripercorso l’emozione delle figurine Panini: «Ricordo che ero ad Ascoli quando vidi la mia prima figurina. Era la foto di squadra. Dietro c’era una grande preparazione prima delle foto. Carriera? Sono contento di quanto fatto e la Serie C per me è stata la base per crescere e lo è tutt’ora. Ad Ascoli ho capito cosa volesse dire giocare per una grande piazza». Barzagli, che più volte ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia dell’Ascoli, ha collezionato 50 presenze durante la sua permanenza in bianconero ed ha realizzato 3 gol, è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie C nel 2001/02 con i “Diabolici”, poi ha aggiunto 18 presenze in Serie B la stagione seguente.