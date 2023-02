ASCOLI «Stiamo vivendo un momento positivo, sono molto contento, dobbiamo continuare su questa strada che è quella giusta»: sono le parole di Davide Marsura, l’ esterno offensivo dell'Ascoli, ovvero colui che domenica potrebbe affiancare Pedro Mendes in attacco, viste le assenze di Francesco Forte, Federico Dionisi e Cedric Gondo. Marsura prosegue: «Non mi aspettavo così il mio inizio, sicuramente a Cittadella abbiamo disputato una brutta partita, poi c’è stato il cambio dell’ allenatore, Conosco bene il nostro nuovo tecnico Breda lo avevo avuto a Livorno e mi ero trovato bene con lui. Sotto la sua guida sono arrivate due vittorie, dobbiamo continuare a lavorare e a pensare a una gara alla volta, possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il mio ambientamento mi sembra d’essere qui da più di un mese, i compagni mi hanno accolto benissimo e mi sto trovando più che bene».

La grande chance

E domenica potrebbe essere la grande occasione per l’ ex Modena, che può agire da esterno, seconda punta e anche da trequartista. «Mi piace giocare anche trequartista, ovviamente con le mie caratteristiche, svariare e trovare la posizione giusta. Domenica sarà una partita difficile, vogliamo vincere, ci sono tutti i presupposti per continuare su questa strada. In questo campionato è importante non prendere gol, dare continuità ed essere compatti dietro perché un gol molto spesso riesci a farlo, quindi, più la squadra è compatta e si difende con ordine e compattezza, più è facile fare risultato. Il Benevento a inizio anno era costruito per essere in un’altra zona della classifica, è una squadra forte, che in qualsiasi momento della gara o del campionato può svegliarsi e farti male, ha giocatori di grande qualità, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita e fare di tutto per metterli in difficoltà».

Le neopromosse da urlo

Marsura è arrivato all’Ascoli a titolo definitivo dal Modena, la neopromossa che, insieme al Sudtirol, sta stupendo tutti. «Spesso le neopromosse il primo anno nella nuova categoria fanno sempre bene, c’è un entusiasmo diverso, ci sono tante componenti che portano a dare più di quello che puoi dare. Il Modena è una squadra forte, allenata da un tecnico esperto, che conosce bene la categoria, sono stato lì cinque mesi e mi aspettavo facesse un campionato così. Un mio obiettivo è guadagnarmi la riconferma all’Ascoli per l’anno prossimo». L’ Ascoli ha l’opzione per trattenere il giocatore. «Voglio arrivare a giugno consapevole di aver dato tutto me stesso, d’aver dimostrato quello che so fare e che posso dare, poi starà alla società fare le proprie valutazioni». Poi i tifosi ascolani visti da Davide Marsura. «E’ importante che la gente ci sia vicino, che ci dia entusiasmo e ci sostenga, è sempre bello giocare in casa con lo stadio pieno e con tifosi molto calorosi, l’invito che rivolgo a tutti è di venire e di esserci vicino supportandoci». Marsura come detto è il più accreditato ad affiancare Mendes in attacco nel match con il Benevento. È l’ unico che per caratteristiche può farlo, un giocatore duttile in fase offensiva visto che può ricoprire più ruoli. Sarà un attacco inedito ma il tecnico Roberto Breda si trova a dover fronteggiare tre assenze importanti e tutte in una volta, evitabile quella di Cedric Gondo che rimarrà fermo per squalifica. Forte e Dionisi sono invece infortunati e così salvo sorprese toccherà al duo Mendes-Marsura giocare in attacco.