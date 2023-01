Cocciaretto 50 special: la tennista marchigiana sale per la prima volta al numero 48 della classifica Wta. E adesso via al Australian Open

Cinquanta speciale per Elisabetta Cocciaretto che, reduce dalla finale (purtroppo persa) al torneo di Hobart, è entrata per la prima volta in carriera nella top 50 della classifica Wta, alla vigilia degli Australian Open.

E adesso Australian Open

La tennista nativa di Fermo ha guadagnato in un colpo solo 18 posizioni salendo al numero 48, scavalcando così Lucia Bronzetti (n.52) e Yasmine Paolini (n.66). Davanti a tutte c'è sempre Martina Trevisan, che fa un altro passo avanti e va ad accomodarsi sulla 21esima poltrona, nuovo "best ranking" per la 29enne toscana. Elisabetta Cocciaretto si troverà di fronte la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 22, 184 cm di altezza e vincitrice a Wimbledon nel 2022 (che però, particolare che fa ben sperare, sulla superficie australiana non è mai andata oltre il terzo turno).

Camila Giorgi riparte da Melbourne

Camila Giorgi, rientrata nel circuito dopo oltre quattro mesi di stop nelle qualificazioni del «500» di Adelaide 2 , è al n.70 e cercherà di migliorare a cominciare dal torneo di Melbourne, dove partecipa insieme con le altre quattro top 100 azzurre e con Lucrezia Stefanini, n.141, all'esordio in main draw Slam dopo aver superato le qualificazioni.