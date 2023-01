Djokovic torna re degli Australian Open: Tsitsipas battuto in 3 set, è il 22° slam (come Nadal). Ed è di nuovo numero uno al mondo

Un anno fa Djokovic era sulle prime pagine di tutto il mondo perché espulso dall'Australia (e dagli Open di Melbourne) perché non vaccinato. Un anno dopo Novak vince per la decima volta in carriera gli Australian Open, superando in finale Stefanos Tsitsipas in tre set, con il punteggio di 6-3, 7-6(7/4), 7-6(7-5). Il campione serbo ha così agganciato Rafa Nadal a quota 22 titoli Slam e da lunedì tornerà n.1 del ranking Atp.

Il pianto dopo la vittoria

Dopo il punto decisivo Djokovic ha raggiunto il box del suo staff, dove ha lungamente abbracciato la madre Dijana ed il coach Goran Ivanišević, per poi abbandonarsi in un pianto liberatorio, steso sul pavimento. Il campione serbo è quindi tornato in campo, dove è rimasto a lungo seduto, con il viso coperto dall'asciugamano.