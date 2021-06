Destinazione Mantova per Lauro dopo i playoff sfiorati con il Castelfidardo

ANCONA Destinazione Mantova per Maurizio Lauro che nell’ultima stagione ha sfiorato i playoff con il Castelfidardo in Serie D. Sarebbe proprio il tecnico 40enne di Ischia il nuovo allenatore scelto dal club lombardo che attenderebbe solo la rescissione del contratto da parte dell’ex tecnico Emanuele Troise e dei suoi collaboratori per ufficializzare la decisione. Lauro ha iniziato come viceallenatore all’Ancona e ha poi coperto lo stesso ruolo alla Sangiustese, quindi ha lavorato nelle giovanili dell’Ascoli ed è approdato al Castelfidardo, vincendo il campionato di Eccellenza e poi sfiorando i playoff in Serie D nella stagione appena conclusa. Ex terzino sinistro e difensore centrale, Lauro da calciatore ha giocato in Serie A e B con Reggina, Ascoli, Cesena e Ternana. Ha conseguito la qualifica Uefa A da allenatore nel 2019 e nelle ultime settimane era stato accostato alla Recanatese e anche alla Fermana.

