ANCONA Oggi è il giorno di Stefano Pellizzari. Il difensore classe 1997 nato a Correggio, nell’ultima stagione alla Fermana di Stefano Protti (36 presenze e 1 rete nel 2-0 rifilato dai canarini al Cesena), è pronto da svincolato a legarsi all’Ancona fino a giugno 2024. L’operazione è stata chiusa dal direttore sportivo Francesco Micciola in poche ore così da assicurare a mister Donadel un profilo di affidabilità nel pacchetto arretrato. Ideale per giocare da braccino di destra, all’occorrenza anche esterno di fascia, dopo gli anni del settore giovanile vissuti tra la Juventus e l’Entella ha militato in Serie C con Carrarese, Ravenna, Reggiana e Legnago Salus. Nel suo passato anche un’altra esperienza marchigiana con la Vis Pesaro nel 2021 e, addirittura, un’annata all’estero con il Wattens in Serie B austriaca. Ieri mattina ha svolto le visite mediche, concluse positivamente, e già in serata si è aggregato ai nuovi compagni nel ritiro di Cingoli all’Hotel Tetto delle Marche. In giornata atteso il comunicato da parte della società.

Il saluto di Simone

Porte girevoli nel quartier generale biancorosso: per un calciatore che arriva c’è un calciatore che parte. Si tratta di Simone De Santis (‘93) che ha salutato i compagni già nella serata di domenica (non aveva preso parte al test con il Ravenna di Massimo Gadda terminato 0-0, ndr) pronto per raggiungere la sua nuova destinazione Pineto. L’ormai ex centrale anconetano, che non è riuscito lo scorso anno in termini di rendimento a ripetere le positive stagioni di Matelica, si legherà agli abruzzesi fino a giugno 2025. Sul suo bilancio all’ombra del Conero pesano le tante espulsioni (3) con annesse giornate di squalifica. Tra i nuovi compagni troverà l’anconetano doc Luca Lombardi (‘02), appena trasferitosi via Pescara dopo l’ultimo finale di stagione vissuto all’Alessandria. Anche per lui si è trattato di un biennale. Adesso Micciola è concentrato sull’operazione Antonio Cioffi (‘02), con la ferma volontà di ottenere il prima possibile dal Napoli l’agognato transfer per poter ufficializzare e tesserare la punta. Domenica l’ex attaccante del Pontedera è potuto scendere in campo in quanto allenamento congiunto (grazie al nulla osta di cui è in possesso l’Ancona). Senza dimenticare la caccia all’esterno di destra con i nomi di Albertini (‘94), Valietti (‘99), Mora (‘97) e dell’ex Mezzoni (‘00) sempre sul taccuino.

Ancona-Benevento il 22?

Oggi la squadra riprenderà a lavorare (17.45) in terra cingolana in vista delle ultime due amichevoli che chiuderanno il periodo di ritiro iniziato il 23 luglio. Nello specifico, domani (ore 16.30 e non 17.30 come originariamente comunicato ma sempre con ingresso libero per i tifosi) allo Spivach è in programma il test con il Corticella, altra formazione di Serie D emiliana. Sabato, invece, manca solo l’ufficialità con tutte le informazioni riguardanti i biglietti per l’interessante, e nostalgica, sfida tra Perugia e Ancona al Curi (orario 17.30). Sfida che si ripeterà anche il 5 novembre nelle Marche e il 10 marzo in Umbria per quanto riguarda il campionato. Circa i due test di cui parlavamo nell’edizione di ieri, va verso la definizione quello del 18/8 contro i Portuali (Promozione) al Giuliani di Torrette mentre per martedì 22 agosto al Del Conero sarebbe in allestimento un match contro il Benevento, formazione del girone C di Lega Pro appena retrocessa dalla B.