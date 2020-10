I due pesaresi Sabbioni e Giorgetti postivi al Covid al ritiro della Nazionale

PESARO- In ritiro a Livigno gli azzurri del nuoto fanno i conti con il coronavirus. Non solo la divina Federica Pellegrini (peraltro ieri risultata negativa al terzo tampone) ma anche tanti suoi colleghi e fra questi i due pesaresi Edoardo Giorgetti 31 anni e Simone Sabbioni, 24 anni (riminese ma tesserato per la Vis Sauro nonostante si alleni a San Marino).

Entrambi sono risultati positivi al Covid 19 anche al secondo tampone sebbene stiano bene e non abbiano evidenziato sintomi. Che è un po’ la condizione di tutti i nuotatori nazionali che presentano il contagio ma sono liberi dai sintomi. Tra questi ricordiamo Stefano Di Cola, Federico Burdisso, Gabriele Detti, Marco De Tullio, Giorgio Lamberti e Alessio Proietti Colonna. Le azzurre risultate positive sono Simona Quadarella, Martina Rita Caramignoli e Sara Gailli.

