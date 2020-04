Se i campionati non finiranno ecco chi andrà in Champions League

La Uefa prepara il piano B e anche quello C o D. Il calcio cerca una via d'uscita dalla pandemia da Covid-19 e, se le difficoltà saranno insormontabili e non permetteranno di concludere i campionati 2019/20, cerca di non compromettere anche la prossima stagione. La resa dei conti per le 55 federazioni affiliate alla Uefa si avvicina e l'Esecutivo di giovedì farà probabilmente segnare un passo deciso verso una decisione definitiva. Intanto si susseguono le ipotesi su come stabilire le qualificate alle prossime coppe europee.

L'IPOTESI RANKING

E' l'idea discussa oggi tra Uefa ed Eca. Se i campionati in tutta Europa non possono essere completati a causa della pandemia di Covid-19, i posti nella prossima stagione di Champions League ed Europa League verranno assegnati in base al coefficiente Uefa, che tiene conto delle prestazioni dei club in Europa nelle ultime cinque stagioni. Un sistema che regalerebbe sorprese. Nella Premier League inglese (interrotta con Liverpool in testa seguito da Manchester City, Leicester e Chelsea e se l'esclusione dei Citizens dalle coppe fosse confermato), in Champions andrebbero Liverpool, Manchester United, Arsenal e Tottenham. Una beffa, quindi, per Leicester e Chelsea che dovrebbero accontentarsi della Europa League a discapito, a loro volta, di Wolverhampton e Sheffield United che non si qualificherebbero per l'Europa.

In Spagna, la classifica della Liga recita: Barcellona, ​​Real Madrid, Siviglia e Real Sociedad ai primi quattro posti, seguiti da Getafe e Atletico Madrid. Ma se venisse utilizzato il coefficiente Uefa l'Atletico parteciperebbe alla competizione d'élite a spese della Real Sociedad, mentre il Villarreal e il Valencia si troverebbero in Europa League, eliminando il Getafe.

Nella nostra serie A, fermata con Juventus al comando seguita da Lazio, Inter e Atalanta. Stapperebbero lo champagne Roma e Napoli (15^ e 16^ del ranking europeo), che col coefficiente degli ultimi 5 anni entrerebbero in Champions a spese di Inter e Atalanta (51^ e 50^) che dovrebbero così accomodarsi in Europa League.

Nella Bundesliga tedesca (l'unica che però sembra in grado di riprendere davvero a giocare il prossimo 9 maggio), Bayer Leverkusen e Schalke 04 prenderebbero il posto Champions di Lipsia e Borussia Mönchengladbach in Champions League raggiungendo Bayern e Dortmund.

Ricapitolando, il "metodo ranking" vedrebbe guadagnarci: Arsenal, Manchester United, Tottenham (se Man City resterà bandito), Atletico Madrid, Villarreal, Valencia, Roma, Napoli, Bayer Leverkusen, Schalke. A perderci sarebbero: Chelsea, Leicester, Wolverhampton, Sheffield United, Real Sociedad, Getafe, Inter, Atalanta, Lipsia e Borussia Moenchengladbach.



ALTRI METODI

Media punti - Questo metodo matematico prevede di assegnare i punti alle squadre nelle partite rimanenti assegnando la media fatto registrare nelle partite effettivamente disputate in casa e in trasferta. Se la media di una squadra è almeno di 0,2 maggiore dell'altra, vince l'incontro. Altimenti è pareggio.

Media punti per partita - Simile al precedente, ma non distingue tra media in casa e in trasferta. Quindi si dividono i punti per le partite giocate e si stila la classifica. PUNTI PER GIOCO

Questo metodo relativamente semplice produce un tavolo finale dividendo i totali dei punti attuali delle squadre per partite giocate per ottenere una media punto per partita (PPG).

La differenza obiettivo viene quindi utilizzata per separare qualsiasi squadra che termina il livello su PPG.

Le uniche modifiche al tavolo riguardano quelle squadre con una partita in mano, quindi Sheffield United (1.54 PPG) avrebbe fatto saltare i Lupi (1.48) in sesta posizione e assicurato il calcio dell'Europa League.

Champions League: Liverpool, Manchester City o Manchester United, Leicester City, Chelsea

Europa League: Manchester United o Sheffield United

Girone di andata - Si prende in esame la classifica al giro di boa, che contempla i punti conquistati sfidando tutte le partecipanti. In Serie A la classifica dopo la 19^ era: Juve, Inter, Lazio e Atalanta in Champions; Roma e Cagliari in Europa League.





