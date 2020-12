Lg2 Vallesina Twirling, finalmente la prima gara. E ora la prova di Busto Arsizio

CINGOLI - Dopo un anno inconsueto e contraddistinto da forzati stop che hanno provato fisicamente e mentalmente le ragazze, finalmente le ginnaste della asd LG2 Vallesina twirling hanno respirato un’aria di normalità, e affrontato la loro prima gara dell'anno a porte chiuse, con tutte le regole che il nuovo protocollo Covid prevede.

Il 22 novembre 2020 al palazzetto di Cingoli le ragazze dell’agonismo, dopo giorni passati prima allenandosi on-line , poi all’aperto e finalmente in palestra hanno portato a casa i loro primi risultati gareggiando nel campionato interregionale di specialità tecniche, per accesso alla prossima fase Nazionale, che si terrà il 12-13 dicembre a Busto Arsizio.

Una “prima” inconsueta, soprattutto una sfida con se stesse, senza il sostegno del pubblico, delle amiche e delle famiglie, in un ambiente purtroppo asettico e poco sociale, senza abbracci di incoraggiamento consolazione o congratulazione ma sicuramente incoraggiante e stimolante per una buona ripartenza.

Emozionante esibizione delle “ veterane” della serie A ed Elite, che sono state d’esempio per le cadette(8-10 anni) alla loro prima gara agonistica, affrontata egregiamente dato il poco tempo di preparazione avuto a disposizione , con molta sicurezza e autonomia data l’impossibilità dei genitori di poter assistere e un pizzico di emozione che a volte fa bene.

Di seguito l’elenco delle atlete provenienti dai comuni di Maiolati Spontini, Castelplanio, Angeli di Rosora e Pianello Vallesina che si sono guadagnate l’accesso alla fase Nazionale:

SERIE B cadetti : Arianna Romaldi, Amarilli Uncini, Marri Valentina, Tamara Santinelli, Alessia Pasquinelli, Marziani Alice,

SERIE B yunior: Giulia Anderlucci, Giada Cacciamani, Giorgia Giampaoletti, Irene Ciampichetti ,Arianna Brutti.

SERIE A yunior : Giulia Capitani, Costanza Tassi.

SERIE ELITE yunior e senior: Arianna Conti, Sofia Caprini, Lucrezia Fioretti, Ludovica Menghi, Serena Fiorentini, Silvia Tosti, Elisa Gregory.

Hanno inoltre partecipato: Veronica Bianchi, Anna Giacometti, Viola Bianchinelli, Ludovica Fioretti, Emma Santelli.

Il Presidente e lo staff tecnico si considerano soddisfatti di questa prima ripartenza e augurano Buona fortuna per il prossimo impegno Nazionale.

Voce ai tecnici : ”Siamo Orgogliose di tutte ,una nota di merito alle più piccole indipendentemente dalla classifica , coraggiosissime e responsabili . Un ringraziamento alle famiglie che hanno aiutato le ragazze ad affrontare questi momenti sempre con la giusta attenzione e positiva propensione.

Pensare con ottimismo e reagire col sorriso ci aiuta a stare meglio..”

Resta il dispiacere per tutto il settore amatoriale e preagonismo a cui non è ancora permesso di tornare in palestra e che per ora grazie all’impegno dei tecnici prosegue l’allenamento on-line con le videolezioni da casa… speriamo che presto, rispettando tutti i protocolli di sicurezza ,si possa tornare alla normalità anche per loro.

Il presidente Emanuele Ceccacci

I tecnici : Satia Ceccacci- - Guerro Loredana-Alice Ceccacci- Marta Brega - Federica Caprini- Saturni Valentina- Molinari Michela - -Benedetta Novelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA