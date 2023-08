Ciclismo, altra tragedia: De Decker, vincitore della Parigi-Roubaix Under 23, muore in un incidente in allenamento

Un'altra tragedia ha colpito il mondo del ciclismo. Dopo aver pianto Gino Mader a giugno, un altro corridore è morto in seguito a un incidente avuto in strada. Tijl De Decker, giovane promessa della Lotto Dstny, è scompaso dopo essere caduto durante un allenamento due giorni fa.

Il ragazzo, 22 anni, era finito a terra durante un incidente in cui era coinvolta anche un'auto e aveva perso molto sangue. Trasportato subito in ospedale era stato sottoposto a coma farmacologico ma nella mattinata di oggi è arrivata la tragica notizia, comunicata direttamente dalla sua squadra.

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Tijl De Decker, a seguito di un incidente in allenamento mercoledì scorso», ha scritto il team sui propri profili social, «la squadra ha il cuore spezzato da questa notizia e invia tutto il suo amore e i suoi pensieri alla famiglia e ai suoi cari di Tijl in questo momento incredibilmente difficile». De Decker, lo scorso maggio, aveva vinto la Parigi-Roubaix Under 23.