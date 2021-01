Un altro positivo nell'Ascoli, ma rientrava dall'estero ed è un caso isolato

ASCOLI L''Ascoli Calcio ha ufficializzato un altro caso di Covid 19 nel gruppo squadra, senza fare il nome del giocatore per motivi di privacy, anche se in città tutti sanno di chi si tratta, anche perché il ragazzo è stato trovato positivo al ritorno da una vacanza all'estero da dove ha postato foto e video del suo relax (spesso senza mascherina). Anzi sembra che in società qualcuno si sia un po' arrabbiato per la leggerezza dimostrata da un professionista in un periodo importante per la squadra di Sottil. Per fortuna la positività del giocatore è stata riscontrata prima che il soggetto in questione si riaggregasse alla squadra e questo dovrebbe aver evitato guai peggiori. Nel frattempo è stato ufficializzato l'ingaggio del belga Bidaoui, che fa compagnia a Pinna e Stoian nel gruppo dei nuovi acquisti. i tre nuovi potrebbero far parte della comitiva che doman i andrà a Cittadella, ma difficilmente uno dei tre verrà schierato dall'inizio.

