Cbf Balducci Macerata, esonerato coach Stefano Saja. Al suo posto promosso il vice Michele Carancini

MACERATA - Fine della storia. La CBF Balducci HR Macerata ha annunciato di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Stefano Saja. Al tecnico lombardo va «il ringraziamento per il lavoro svolto finora, per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il suo futuro».

Promosso il vice allenatore

Il Club maceratese ha affidato il ruolo di primo allenatore per l’attuale stagione al tecnico Michele Carancini, negli ultimi sette anni in panchina come vice coach arancionero