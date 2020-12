La Vuelle inciampa in casa con la Fortitudo ultima in classifica

PESARO - Identificata nel precampionato come una tra le maggiori avversarie di Armani Milano e Segafredo Bologna, la Fortitudo Lavoropiù Bologna si era invece resa protagonista di un pessimo campionato, con una sola vittoria e l'esonero dell'allenatore. Questo perà fino alla partita di Pesaro, dove gli emiliani hanno trovato il modo di risorgere dalle proprie ceneri battendo a domicilio una Carpegna Prosciutto deficitaria in molti elementi. Il risultato finale è stato di 78-70 per i bolognesi, quasi sempre in vantaggio anche se con scarti minimi. Nella Vuelle buone le prove di Massenat, di Cain, e di Delfino limitatamente al primo tempo, mentre tutti gli altri hanno incontrato una serata no. La Vuelle dovrebbe quindi perdere il quinto posto domani, quando saranno giocate le altre partite, rimanendo però tra le prime otto, che alla fine del girone di andata avranno diritto a disputare la final eight della Coppa Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA