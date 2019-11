Vuelle ancora sconfitta, è ultima da sola. Poderosa corsara in A2

TREVISO Ancora una sconfitta per la Carpegna Prosciutto Pesaro, battuta 85-75 a Treviso dalla De Longhi nella settima giornata del massimo campionato. I pesaresi di Pergo erano partiti molto bene, schizzando addirittura a +13, poi però il reale valore delle due squadre è emerso, così come la scarsità di alternative della Vuelle, ora sola all'ultimo posto della classifica, ancora a zero punti. Per la formazione pesarese urgono correttivi prima che sia troppo tardi.



In serie A2 seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria consecutiva per la Xl Extralight, che a Legnano ha battuto l'Urania Milano per 91-88 dopo un tempo supplementare. I gialloblù di Ciani, dopo una partita equilibrata, ma condotta per diversi minuti, nel finale si sono trovati ad inseguire, ma hanno trovato il pareggio allo scadere con un tiro da tre, per poi imporsi all'overtime. Ottimi Thompson, Bonacini e Thomas





© RIPRODUZIONE RISERVATA