Santo Stefano Avis sconfitta in gara-3, lo scudetto è della Briantea Cantù

MEDA La Santo Stefano Avis di Porto Potenza non è riuscita a bissare lo storico scudetto del 2019. A gioire è stata la Briantea Cantù che ha vinto 73-56 gara-3 della finale scudetto del campionato di Serie A di basket in carrozzina disputata a Meda. Resta comunque la grande soddisfazione per la società sportiva di Porto Potenza del presidente Mario Ferraresi e per tutto il movimento paralimpico marchigiano per essere ancora ai massimi livelli del basket in carrozzina italiano. La squadra lombarda ha disputato un match perfetto per grinta e determinazione. La formazione del coach Roberto Ceriscioli non è invece riuscita a mettere in campo quello che è il suo marchio di fabbrica, ovvero zone press e difesa asfissiante fin dalla metà campo avversaria. Bella partenza a parte, la Santo Stefano si ritrova sempre a inseguire nel punteggio confezionando anche una bella ma inutile rimonta nel terzo periodo, risalendo fino a -13.

