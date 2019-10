Il S. Stefano Avis torna in campo per difendere lo scudetto

PORTO POTENZA - La splendida Coppa consegnata ai vincitori dello scudetto, a troneggiare in mezzo al rettangolo di gioco del PalaPrincipi, tutt’attorno i giocatori, il coach, lo staff tecnico, le massime autorità nazionali e comunali e gli imprescindibili sponsor. Sugli spalti i colorati e gioiosi ragazzini dell’Istituto Comprensivo “Raffaello Sanzio” di Porto Potenza Picena. E’ così andata in scena stamane la presentazione ufficiale della S. Stefano – Avis, Campione d'Italia in carica, alle porte dell’ennesima stagione nel gotha del basket in carrozzina italiano.

Per la S. Stefano-Avis l’appuntamento agonistico con l’inizio del nuovo campionato sarà il prossimo 9 novembre quando, al PalaPrincipi alle ore 17, ci sarà la palla a due tra i portopotentini e Bergamo.

“Un grande in bocca al lupo alla squadra – ha detto il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli - che è stata capace di regalarci grandissime emozioni e che, per le sue grandi capacità, per la sua determinazione e coesione, non deve temere nessuno. Oggi non potevamo non essere qui con i tifosi scatenati che sono di buon auspicio e per rimarcare come lo sport possa davvero essere strumento per superare le barriere”.

Caldissimi gli spalti grazie alla bella e festosa presenza delle scuole, con l’Istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Porto Potenza partner della S.Stefano Sport per uno splendido progetto di inclusione e sensibilizzazione.

La S. Stefano ha confermato gran parte della squadra dello scorso anno, con Tanghe, Ruiz, Bedzeti, Ghione, Giaretti, Schiera, Saaid, Feltrin, Biondi, Bianchi, ai quali si sono quest’anno aggiunti lo statunitense Tommie Lee Gray e l’Inglese Harry Blith. In uscita, rispetto al roster della scorsa stagione, il francese Sofyane Mehiaoui e Alessandro Boccacci. Il coach ha distribuito “le deleghe” e deciso quest’anno per il doppio capitano: ad Enrico Ghione, capitano del primo storico scudetto, si aggiungerà, infatti, anche Sabri Bedzeti.

