La Santo Stefano Avis da sabato gioca per lo scudetto contro Cantù

POTENZA PICENA - Si svolgerà sabato 10 aprile, alle ore 12 al PalaPrincipi di Porto Potenza, gara-1 di finale scudetto del campionato di basket in carrozzina, tra la S. Stefano-Avis Porto Potenza e la Unipolsai Briantea 84 Cantù, proprio come nel 2019 quando il 18 maggio, la S. Stefano vinse il suo primo, storico tricolore. La partita verrà trasmessa in diretta su Raisport. Poi ci si sposterà, così come decretato dal sorteggio, a Cantù sia per gara 2 che per l’eventuale gara 3.



Porto Potenza e Cantù arrivano in finale dopo le vittorie contro Padova e Giulianova. 80-52 il finale dei marchigiani contro i veneti, sabato al PalaPrincipi, in un match sempre in controllo per la formazione di coach Roberto Ceriscioli che tuttavia ha visto in campo un mai domo Padova.

A referto i portopotentini hanno ancora una volta evidenziato diversi giocatori in doppia cifra con Giaretti top scorer con 18, capitan Ghione con 15, Stupenengo 14 e De Boer 13, Bedzeti 8 , Miceli 6, Tanghe 4 e Veloce con 2 punti. Sponda Padova, mvp è stato Roberto Casagrande con 17 punti.

La Santo Stefano è campione d'Italia uscente in quanto nel 2020 lo scudetto non è stato assegnato, quelo di quest'anno sarebbe dunque il secondo tricolore consecutivo

