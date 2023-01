ANCONA Firenze abbandona la Serie B. Il futuro del club toscano appariva segnato dopo la mancata disputa della partita contro l’Halley Matelica e non ci sarà bisogno di attendere domenica sera, quando si sarebbe verificata la seconda rinuncia contro San Miniato e conseguente esclusione automatica dal campionato. La società fiorentina ha comunicato ieri il ritiro alla Lega Nazionale Pallacanestro, la quale nella nota ha specificato che «seguirà comunicato del Giudice Sportivo Fip in riferimento ai provvedimenti che scaturiranno dalla rinuncia».

Le modifiche

Inevitabili le modifiche alla classifica, con Fabriano, Jesi, Rieti, Faenza, Virtus Imola e in ultimo Matelica che perderanno i due punti. Infatti, secondo l’articolo 123 del regolamento federale, “se il ritiro della squadra avviene prima che sia iniziato il girone di ritorno, tutte le partite disputate vengono annullate”. L’altra novità riguarderà la lotta salvezza: Firenze sarà considerata fra le retrocesse, pertanto solo le ultime tre classificate, anziché quattro, scenderanno in C.

Roster Ancona

Dopo il play Guerra, aggregato alla squadra la scorsa settimana e in campo domenica scorsa contro Jesi quando ha realizzato 4 punti dando una consistente mano per vincere il derby di apertura del 2023, la Luciana Mosconi Il Campetto comunica di aver completato le procedure di tesseramento anche di Francesco Reggiani; il classe 2002 anconetano entra, pertanto, ufficialmente a far parte del gruppo a disposizione di coach Piero Coen. Reggiani è aggregato al team dorico dallo scorso 15 dicembre e sta completando il suo piano di recupero dopo l’intervento al tendine d’Achille al quale si era sottoposto a maggio 2022. In questo primo periodo nel quale ha fatto parte del gruppo d’allenamento con Panzini e compagni, Reggiani ha proseguito la preparazione differenziata in collaborazione con lo staff tecnico della Luciana Mosconi e sta gradualmente integrandosi alla resto della squadra. Reggiani, che indosserà la maglia numero 25, andrà ad aumentare assieme a Panzini, Giombini, Petrilli e Piccionne il gruppo degli anconetani del Campetto.

La nuova classifica Rieti 24 punti, Faenza 20, Fabriano 18, Ancona 16, Virtus Imola 16, Fiorenzuola 16, Jesi 14, Senigallia 14, Ozzano 14, Piacenza 14, Andrea Costa Imola 10, San Miniato 10, Empoli 4, Cervia 4, Matelica 2.