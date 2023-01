Andrea Cinciarini, da Pesaro alla storia: suo il record di assist di tutti i tempi in Serie A. Ecco chi ha battuto

Il pesarese Andrea Cinciarini, con il passaggio smarcante al compagno della Pallacanestro Reggiana, Mikael Hopkins, ha toccato quota 1773 assist vincenti superando il record firmato dall’attuale commissario tecnico azzurro, Gianmarco Pozzecco. Per il play 36enne, oggi in forza a Reggio Emilia, cresciuto nella Vuelle (1 sola presenza in A nel 2003) con Daniel Hackett, già capitano bi-scudettato dell'Olimpia Milano, è un record che lo issa nella storia del basket italiano.