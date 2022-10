Verso Bari-Ascoli, il bomber loretano Cheddira sulla strada del Picchio: «Walid in Serie A? Io lo vedo in Premier League»

LORETO- Nel prossimo weekend di Serie B i fari sono tutti puntati sulla sfida del San Nicola (sabato 16 alle 16.15) tra Bari e Ascoli. In un match dai tanti incroci, e dai molti ex (Antenucci, Pucino, il ds dei pugliesi Polito giusto per citarne alcuni), i fari della ribalta sono affidati al bomber di casa Walid Cheddira. Classe '98, italo-marocchino ma loretano di nascita e di formazione calcistica, l'ex Mantova e Lecco guida attualmente la classifica marcatori della serie Cadetta con 8 centri. I numeri sono ancora più alti se si pensa che, in dieci gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia, "Ualino" è già finito tredici volte sul tabellino dei marcatori lasciando perdere nel conteggio i vari assist e rigori conquistati.

«Mentalmente era più avanti degli altri»

Lanciato a soli sedici anni (nella stagione sportiva 2014-2015 in Promozione) dall'allora tecnico del Loreto Francesco Moriconi, per Cheddira – con questi numeri - potrebbero aprirsi ben presto le porte della Serie A dopo che, con la nazionale marocchina, ha già conosciuto la ribalta internazionale: «L'ho visto contro il Venezia, dove ha segnato il rigore decisivo nel finale, e mi ha letteralmente impressionato – ha confessato lo stesso Moriconi – Fino ad ora non mi sono perso nessuna sua partita, con la palla nei piedi sa sempre quello che deve fare ed è cresciuto in maniera esponenziale sotto il piano tecnico-tattico. L'esordio a 16 anni? Mentalmente era più avanti degli altri, fisicamente non aveva paura di nulla».

La suggestione Premier League

Indipendentemente dal suo Bari, oggi in vetta alla classifica di B insieme alla Reggina, le probabilità di vederlo nella massima serie italiana il prossimo anno sono praticamente certe anche se, con le sue caratteristiche, Moriconi non si stupirebbe di vederlo altrove: «Che Walid salga di categoria è scontato. Non sono così sicuro, tuttavia, che possa giocare in Serie A. Con il suo tipo di gioco e la sua fisicità la Premier League sembra fatta apposta per lui. Vedremo come andrà a finire».