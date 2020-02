Australian Open, Djokovic rimonta Thiem e si aggiudica il torneo per l'8/a volta

Il serbo Novak Djokovic, campione uscente, ha vinto l'Open d'Australia di tennis battendo in finale l'austriaco Dominic Thiem col punteggio di 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 . Per Djokovic, che da domani tornerà numero 1 al mondo, si tratta dell'ottavo successo a Melbourne e del 17/o in un torneo del grande slam.









La dedica a Kobe. «Ci sono state cose devastanti nel 2020, come gli incendi qui in Australia, guerre in diverse parti del mondo e in più ho perso una persona importante per me, Kobe Bryant morto in un incidente d'elicottero». Sono le parole di Novak Djokovic nel corso della premiazione dopo il suo ottavo successo all'Australian Open. «È un messaggio, ricordiamoci di stare vicino alle persone che ci vogliono bene. Noi facciamo il nostro meglio per competere, ma nel mondo ci sono cose molto più importanti del tennis», aggiunge il campione serbo.



Le parole di Thiem. «Sono orgoglioso di poter competere con te, Rafa e Roger: avete portato il tennis a un livello incredibile. Spero un giorno di potermi prendere la rivincita». Lo dice Dominic Thiem rivolgendosi a Novak Djokovic al termine della finale dell'Australian Open vinta in 5 set dal serbo sull'austriaco. «Quello che facciamo noi però ha un'importanza relativa rispetto a quello che è successo in Australia. Il torneo è stata una distrazione per tanta gente, spero che non succeda mai più niente di simile agli incendi di queste settimane», conclude il numero 4 del mondo tra gli applausi del pubblico di Melbourne Park.



