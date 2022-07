Calcio, l'Ascoli ufficializza l'arrivo in prestito dalla Sampdoria del terzino sinistro Simone Giordano

ASCOLI - Come anticipato nei gioirni scorsi questa mattina l’Ascoli calcio 1898 ha comunicato di aver acquisito dalla Sampdoria a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 le prestazioni sportive di Simone Giordano.

Ottima stagione a Piacenza in C

Nato il 21 dicembre 2001 a Genova, Giordano è un terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile doriano e reduce dall’esperienza nelle file del Piacenza in Serie C, squadra con cui ha collezionato 35 presenze, 1 gol e 7 assist. Il club bianconero accoglie Simone con un caloroso benvenuto e gli augura una stagione di successi in maglia bianconera. Questa mattina è previsto il raduno della prima squadra.