ASCOLI È fatta, finalmente si è chiusa la trattativa che vede Valerio Mantovani passare all'Ascoli dalla Ternana a titolo definitivo. La trattativa andava avanti dall’inizio del calciomercato perché il difensore centrale è stato sempre uno dei punti fermi del tecnico bianconero Fabrizio Castori che ha già allenato Mantovani in passato. Il discorso aperto con la Ternana si è chiuso nel pomeriggio di ieri con la cessione del giocatore a titolo definitivo all'Ascoli.



L’avvio

La trattativa è andata per le lunghe perché il club umbro non aveva intenzione di cedere il giocatore ad una rivale nella corsa salvezza. Mantovani dal canto suo aveva chiesto di essere ceduto all'Ascoli perché voleva riabbracciare il suo allenatore, da qui un tira e molla che è terminato ieri pomeriggio. Nel frattempo il suo giocatore aveva mantenuto gli impegni da vero professionista con la Ternana scendendo regolarmente in campo.

L’allenamento

La giornata di ieri è stata intensa di telefonate. Il ragazzo in attesa di novità ieri pomeriggio si era regolarmente presentato al campo di allenamento per riprendere la preparazione in vista del prossimo turno di campionato. Di seguito il giocatore è stato avvertito dalla dirigenza umbra del trasferimento, è subito salito in macchina per raggiungere la sua nuova destinazione Ascoli. Già oggi sarà al campo di allenamento per iniziare a lavorare con la nuova squadra. Mantovani è romano, ha 27 anni ed è pronto ad unirsi ai suoi nuovi compagni. Si tratta di un investimento anche per il futuro visto l' età del ragazzo, un difensore rapido e che non disdegna di sganciarsi in avanti. La difesa bianconera adesso è ancora più competitiva. Prima di Mantovani erano arrivati Sauli Vaisanen e Riccardo Gagliolo che uniti a Eric Botteghin, Giuseppe Bellusci e Danilo Quaranta formano una retroguardia di tutto rispetto. A loro va unita l' esperienza del portiere Emiliano Viviano. Vaisanen ha già disputato a grandi livelli due partite da bianconero, Gagliolo ha esordito nei minuti finali a Como. Il mercato adesso vedrà il direttore sportivo Marco Giannitti impegnato nella ricerca di un altro attaccante e un altro centrocampista, ricerca comunque non facile per il mercato di gennaio.

I biglietti

Domenica biglietti ridotti al Del Duca dove va in scena la partita che potrebbe valere un' intera stagione. Vincere contro il Sudtirol significherebbe abbandonare la zona playout. Gli altoatesini hanno due punti in più dei bianconeri. La cavalcata verso la salvezza deve proseguire, la vittoria conquistata a Como deve avere un seguito. La squadra ha però bisogno dei suoi tifosi, di un pubblico numeroso che dia la spinta verso la vittoria. Si gioca di domenica pomeriggio, quindi in un giorno festivo, ci si aspetta un pubblico ancora più numeroso rispetto alla gara con il Bari dove c'erano quasi ottomila spettatori per il record stagionale per il momento. Questa volta si prevedono 10mila spettatori per una partita dal valore inestimabile.

I prezzi

Per invogliare la gente a riempire le gradinate dello stadio e soprattutto della curva, il cuore pulsante della tifoseria, la società ha abbassato il costo del biglietto di Curva Nord portandolo a 10 euro per le tariffe Intero, Donna, Senior e Under 18 (resta a 3 euro lo Junior). I biglietti saranno in vendita dalle ore 16 di questo pomeriggio. Il circuito di riferimento per l’acquisto è Ticketone (online o nei punti vendita abilitati).