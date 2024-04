Ascoli, Pulcinelli in conferenza: «L'Ascoli deve salvarsi ma in ogni caso non fallirà. Abbiamo sempre pagato tutto»

ASCOLI Dopo la dura sconfitta di La Spezia (2-1) il patron dell'Ascoli Massimo Pulcinelli ha fatto il punto in una conferenza stampa sui delicati temi legati alla salvezza del Picchio in Serie B e alla contestazione dei tifosi:

Le prime parole

«L' Ascoli deve salvarsi, in caso malaugurato di retrocessione non fallirà. Abbiamo sempre pagato tutto. Non abbiamo avuto nessun problema con la lega per gli stipendi. Ho fatto sbagli e ne sono il primo responsabile: ho parlato con la squadra, non mi è piaciuto l' atteggiamento che ha avuto a la Spezia. Vendere il club? Non sono arrivate proposte ufficiali».

