L'Ascoli prova a decollare anche a Brescia senza Bellusci in difesa ma con Dionisi che scalpita

BRESCIA - Senza Bellusci in difesa e Dionisi in attacco, l’Ascoli prova a superare un altro esame da grande al Rigamonti di Brescia. Dopo aver ha perso per infortunio il suo bomber e capitano Federico Dionisi, oltre al tecnico Andrea Sottil, squalificato per tre giornate e quindi di nuovo in tribuna, adesso i bianconeri dovranno rinunciare al centrale per le prossime tre partite a causa di un infortunio. Stasera a Brescia, al fianco di Botteghin, giocherà Quaranta in una difesa completata da Salvi a destra e Falasco o D’Orazio a sinistra. A centrocampo è ipotizzabile che Sottil confermi Buchel e Saric, con Collocolo e Caligara in ballottaggio. In attacco Bidaoui e Tsadjout, con uno tra Ricci e Maistro a fare da supporto. Dionisi potrebbe entrare a partita in corso, sempre che Sottil non decida di farlo giocare dall’inizio. Questa sera il tecnico sarà di nuovo in tribuna perché deve scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica: al suo porto ci sarà il vice allenatore Simone Baroncelli.

Le probabili formazioni di Brescia-Ascoli, incontro valevole per la 25 giornata di Serie B, in campo alle 18.30 al Rigamonti.

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; Proia, Van de Looi, Bisoli; Jagiello, Tramoni; Moreo. All. Inzaghi.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara; Maistro; Tsadjout, Bidaoui. All. Baroncelli (Sottil squalificato).

