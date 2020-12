Ascoli-Pescara, la serata dei debutti in panchina di Delio Rossi e Breda. Kragl è out

ASCOLI - Sarà la serata dei debutti in panchina per gli allenatori Rossi (Ascoli) e Breda (Pescara) che si affronteranno nell'anticipo al Del Duca. Delio Rossi dovrà fare a meno dello squalificato Brosco e all'ultrimo momento anche di Kragl per dolori alla schiena. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo. Arbitra Illuzzi di Molfetta.

Ascoli - Leali, Pucino, Avlonitis, Splendhofer, Sini, Cavion, Buchel, Saric, Sabiri, Chiricò, Bajic.

Pescara- Fiorillo, Balzano, Bocchetti, Scognamiglio, Bellanova, Busellato, Valdifiori, Maistro, Jarosznski, Galano, Ceter.

