Parma-Ascoli 0-0, l'allenatore Breda ripropone il trequartista Falzerano alle spalle di Gondo e Forte

ASCOLI - L'Ascoli, reduce dalla vittoria con il Perugia, affronta alle 14 in trasferta il Parma. Mister Breda conferma il nuovo modulo con il trequartista Falzerano alle spalle degli attaccanti Gondo e Forte. Nel Parma oltre all'ex campione del mondo Buffon in attacco c'è l'ex Charpentier al posto di Inglese. Queste le formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Adjapong, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Falzerano, Gondo, Forte. All. Breda

Parma - Buffon, Coulibaly, Osorio, Balogh, Valenti, Estevez, Zanimacchia, Bernabè, Vazquez, Zagaritis, Charpentier. All. Pecchia