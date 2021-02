Lecce-Ascoli, mister Sottil convoca subito i rinforzi acquistati a fine calciomercato

ASCOLI - Dopo la bella vittoria in rimonta in casa con il Brescia che ha rimesso l'Ascoli in carreggiata sulla strada per la salvezza, stasera i bianconeri affrontano in trasferta il Lecce di mister Corini. Nell'Ascoli mancherà Buchel ma in compenso l'allenatore Sottil potrà contare sui nuovi arrivi a fine calciomercato che sono stati già convocati. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

LECCE (4-3-1-2) Gabriel, Maggio, Pisacane, Lucioni, Zuta, Henderson, Tachtsidis, Bjorkengreen, Mancosu, Coda, Stepinski. All. Corini

ASCOLI (4-3-1-2) Leali, Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl, Eramo, Danzi, Saric, Sabiri, Bajic, Dionisi. All. Sottil.

