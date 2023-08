Ascoli, colpo Di Tacchio: il centrocampista torna in bianconero 14 anni dopo. Ingaggiato anche Bogdan. Nestorovski in nazionale sfiderà la nuova Italia di Spalletti

Colpo Di Tacchio. L’Ascoli Calcio 1898 FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Sudtirol le prestazioni sportive del centrocampista Francesco Di Tacchio. Per lui si tratta di un ritorno alle origini, avendo militato nelle giovanili bianconere dagli Allievi fino all’esordio in prima squadra, avvenuto il 28 febbraio 2009 in Ascoli-Avellino.

La carriera: da Ascoli a Ascoli

Nato il 20 aprile 1990 a Trani, spicca il volo in massima serie dopo essersi messo in evidenza proprio con la maglia dell’Ascoli: il suo cartellino nel 2009 viene acquisito dalla Fiorentina. Seguono le esperienze con Frosinone e Juve Stabia in Serie B e Perugia in C. Dopo aver vestito la maglia del grifo, si trasferisce alla Virtus Entella, in cui milita tre anni vincendo anche il campionato e ottenendo la promozione in B. Nella s.s. 2015/16 prosegue la carriera al Pisa, vince i playoff ottenendo un’altra promozione in cadetteria. Nella s.s. 2017/18 è ad Avellino in B e l’anno seguente approda alla Salernitana, dove resta quattro anni, ne diventa il capitano e contribuisce alla conquista della Serie A al termine della s.s. 2020/21. In massima serie coi granata esordisce il 29 agosto 2021 in Salernitana-Roma. Al termine della stagione saranno 18 i gettoni di presenza nella regular season. E’ reduce dalla stagione in B con la Ternana – attuale proprietaria del cartellino – con cui lo scorso anno è sceso in campo 36 volte fra campionato e Coppa Italia, realizzando 1 gol. L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso ‘bentornato’ Francesco Di Tacchio, che vestirà la maglia bianconera numero 18.

Picchio scatenato: ufficializzato anche Bogdan

Il Picchio poche ore prima aveva ingaggiato dalla Ternana, in prestito con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del difensore centrale Luka Bogdan.

Nestorovski in Nazionale sfiderà l'Italia di Spalletti

Croato di Spalato, nato il 26 marzo 1996, approda in Italia nel 1996, nelle file del Vicenza in Serie B. Seguono le esperienze a Catania in C, a Livorno in B, a Salerno, dove centra la promozione in Serie A – 6 i match disputati coi granata in massima serie – e a Terni in B. Fra i professionisti Bogdan, che vestirà la maglia numero 26, conta oltre 220 presenze, comprese quelle collezionate con i danesi dell’HB Koge e gli sloveni dello Zavrc e del Krka.

Ilija Nestorovski è stato convocato in Nazionale dal 4 al 13 settembre per la disputa di due match di qualificazioni ad Euro 2024. L’attaccante bianconero vestirà la maglia della Macedonia del Nord nel confronto con l’Italia del neo CT Spalletti sabato 9 settembre all’Arena Nazionale Toše Proeski Leninova di Skopje (inizio ore 20.45). Il secondo match che vedrà impegnato Nestorovski sarà quello contro la nazionale maltese martedì 12 settembre a Malta (ore 20.45).