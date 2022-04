Cremonese-Ascoli 0-1, i bianconeri sbancano lo Zini con Baschirotto e sono ai playoff aritmeticamente

ASCOLI - Trasferta insidiosa per l'Ascoli a Cremona in corsa per la serie A. Stadio esaurito con più di 11mila biglietti venduti fra i quali 400 acquistati dai tifosi bianconeri. Anche la squadra di mister Sottil ha il suo traguardo da tagliare: se l'Ascoli dovesse vincere o addirittura pareggiare o perdere ma con gli umbri sconfitti a Terni allora i playoff sarebbero aritmetici. Queste le formazioni che scenderanno in campo allo stadio Zini alle 14.

CREMONESE - ASCOLI

Cremonese - Carnesecchi, Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri, Baez, Castagnetti, Valzania, Gaetano, Buionaiuto, Ciofani. All. Pecchia.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco, Collocolo, Buchel, Saric, Maistro, Tsadjout, Bidaoui. All. Sottil

Ultimo aggiornamento: 15:59

