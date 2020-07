Blitz degli ultras dell'Ascoli al campo d'allenamento prima del match verità con il Cosenza

ASCOLI - Blitz questa mattina degli Ultras dell'Ascoli al Picchio Village dove si allenano i bianconeri che domani sera giocheranno alle 21 a Cosenza in un drammatico spareggio salvezza.

Gli Ultras hanno esposto uno striscione eloquente per incitare la squadra a dare il massimo in un momento cruciale del campionato. Già ieri i tifosi dell'Ascoli avevanao espresso il loro sostegno condizionato al gruppo allenato da Dionigi. Quest'ultimo dovrebbe recuperare il fantasista Ninkovic ferito ad un occhio durante la gara con il Crotone. Domani sera dovrebbe essere regolarmente in campo dopo l'ok ottenuto dai medici.

Ultimo aggiornamento: 10:46

