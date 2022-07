ASCOLI - Nei giorni scorsi abbiamo ipotizzato l’arrivo di un esterno di categoria, il nome è venuto fuori e non si tratta certo di un nome nuovo, dato che si parla di Marcello Falzerano, 31anni, che a giugno si è svincolato dal Perugia.

L’ex grifone ha già l’ accordo con il direttore sportivo Marco Valentini e di conseguenza con il club bianconero e tra oggi o domani sarà ad Ascoli. Si tratta di un ottimo acquisto per la corsia esterna destra. Falzerano, come Amato Ciciretti, Giuseppe Bellusci e ci mettiamo anche il tecnico Cristian Bucchi e il ds Valentini, è un altro figliol prodigo per il club bianconero. Come dire “a volte ritornano”, perché si tratta di tesserati che sono tornati all’Ascoli a distanza di qualche anno.

La carriera



Falzerano ha indossato la casacca bianconera nella stagione 2013-14, solo per sei mesi, quando aveva 22 anni, dimostrando qualità tecniche importanti. Falzerano capitò in bianconero in un periodo non fortunato per l’Ascoli, nel campionato che portò il club al fallimento, il ragazzo a gennaio fu così ceduto al Gubbio. Falzerano, che firmerà un annuale più opzione per il secondo anno, troverà una società nuova e un clima completamente diverso da quando c’ era lui, un Ds che lo ha fortemente voluto insieme al tecnico. Falzerano è nato a Pagani ha iniziato a giocare al calcio nella Edipro Roma e nel Savio, prima di passare alla Salernitana nel settore giovanile, dopo tre anni a seguito del fallimento del club granata si è accasato al Chievo che lo ha rimandato a giocare in prestito dalle sue parti, ad Avellino, poi ancora Latina, Grosseto fino al passaggio all’Ascoli, a cui ha fatto seguito la cessione al Gubbio, Il ragazzo è stato poi con la Pistoiese, il Bassano, il Venezia, e con la maglia dei lagunari è salito sul podio come uno dei migliori centrocampisti della Serie B. Nel gennaio 2019 è passato al Perugia.



Altri due attaccanti



Il giocatore non ha rinnovato con gli umbri ed è pronto ad indossare il bianconero. Con il suo arrivo la corsia esterna di destra cresce di livello tecnico. A sinistra agirà Soufiane Bidaoui in mezzo arriverà una prima punta di qualità e quantità. Il ds ha un paio di nomi nella sua agenda ma mentre Falzerano arriverà tra oggi e domani, per la prima punta occorrerà aspettare ancora qualche giorno, ma dovrebbe arrivare prima dell’inizio del campionato. A dire il vero arriveranno due nuovi attaccanti in modo che possano alternarsi. Tornando alle corsie esterne con l’arrivo di Falzerano sono al completo a destra l’ alternativa all’ex Perugia sarà Ciciretti a sinistra ci sono Bidaoui e Christopher Lungoyi, con quest’ultimo che può agire anche a destra. Mancano gli ultimi due tasselli e poi il puzzle sarà completato e pronto per affrontare il difficile campionato di Serie B. Per l’ ufficialità del neo acquisto manca solo la firma che sancirà l’inizio di un nuovo rapporto, firma che arriverà nelle prossime ore. Nel frattempo il giocatore si sottoporrà nella giornata di oggi alle consuete visite mediche di rito, poi potrà iniziare a lavorare con gli altri.