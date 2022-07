ASCOLI - L’ Ascoli da il benvenuto a Lorenco Simic, 25 anni croato, e a modo suo lo fa anche il patron Massimo Pulcinelli attraverso il suo social «Se non prendi gol non perdi le partite. Benevento Simic». E infatti il neo acquisto è uno di quelli che in campo deve pensare a non far prendere gol, a proteggere la porta di Nicola Leali.

Simic difensore centrale si stava già allenando con il gruppo, ieri è arrivata anche l’ ufficialità da parte del club bianconero, arriva a titolo definitivo dopo essersi svincolato dal Lecce, ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno, adesso in difesa manca solo l’uscita di Tavcar che dovrebbe essere ceduto in Serie C. E adesso non resta che completare il reparto offensivo. «Arriveranno altri tre o quattro giocatori». Scopre un po’ le carte il patron dell’Ascoli, ma ovviamente non svela i nomi che sono nell’agenda del direttore sportivo Marco Valentini. Come abbiamo spesso rimarcato arriveranno una prima punta, un esterno offensivo e non è escluso che arrivi anche un terzo attaccante. Tutto questo però in base anche a delle uscite, ripetiamo che in uscita ci sono Andrea De Paoli che dovrebbe essere collocato in Serie C, sempre se accetterà di scendere di categoria, Atanas Iliev che però è osservato speciale da parte di Cristian Bucchi che vuole intanto vederlo all’opera. Valentini ha già individuato gli uomini giusti per il gioco che vuole attuare l’allenatore, arrivarci non sarà comunque facile e saranno trattative lunghe.

Abbonamenti a rilento

La società si sta muovendo sul mercato, la squadra è stata sistemata nei punti necessari manca ovviamente, come abbiamo ripetuto solo qualche ritocco in attacco. La base è la stessa della scorsa stagione, una squadra che è arrivata prima nel girone di ritorno, in tutto questo però non decolla ancora la campagna abbonamenti a quasi 10 giorni dall’apertura delle sottoscrizioni delle tessere e con il campionato che aprirà i battenti per i bianconeri il 14 agosto con la gara in notturna contro la Ternana. «Nemmeno mille abbonamenti sottoscritti - afferma Pulcinelli- mi domando perché così pochi, forse perché non si conoscono ancora i nomi dei nuovi acquisti? Abbiamo imparato dal passato meno proclami e più fatti. Tifosi adesso tocca a voi».

Un’altra uscita

Una sorta di appello quello del numero uno del club bianconero, in fondo la società ce la sta mettendo tutta per allestire una squadra competitiva per un campionato difficile come il prossimo. Se non sono arrivati tanti volti nuovi è semplicemente perché la squadra c’è già. Mantenere il gruppo della passata stagione è stato un aspetto importante, averlo integrato con giocatori che servivano è stato un altro aspetto rilevante così come aver ripreso Bellusci oppure trattenere attraverso i rinnovi Federico Dionisi, Nicola Leali, si incontreranno a breve con il ds, mentre Soufiane Bidaoui ha già rinnovato. Ogni tassello viene messo al posto giusto e arriveranno anche i rinforzi in attacco. In tutto questo contesto però latitano gli abbonamenti, è probabile che la vendita subisca un passo in avanti negli ultimi giorni, come spesso succede tra la tifoseria bianconera. Per quanto riguarda invece le uscite degli esuberi ieri è stato ufficializzato il passaggio a titolo definitivo del giovane Davide Di Francesco alla neopromossa in Serie C Monterosi.