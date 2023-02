ASCOLI Marcel Buchel il giocatore ritrovato. Partita dopo partita il regista bianconero sta tornando il leader del centrocampo, grazie anche al tecnico Roberto Breda che ha ridato fiducia e serietà ad un gruppo di ragazzi che ne avevano bisogno e A giovarne è stato anche il giocatore austriaco. Il nuovo Buchel è stato inserito infatti nella Top 11 dell’ultima giornata di campionato dalla Lega Serie B e dopo la prestazione fornita contro il Benevento, Marcel Buchel ha ricevuto l’ambito riconoscimento. Si tratta della prima volta per il “play” bianconero tra i migliori di giornata del torneo cadetto. Prima di Buchel erano stati inseriti nella Top 11 Michele Collocolo, premiato in ben quattro occasioni: 10° giornata (assist e super prestazione contro il Cagliari), 11° (gol a Venezia), 18° (gol e altra prestazione maiuscola a Cosenza) e 24° (gol vittoria col Perugia nel match d’esordio con Breda). Eric Botteghin con tre riconoscimenti: 1° giornata (gol nel successo sulla Ternana), 7° (rete nell’1-1 a Benevento) e lo scorso turno grazie alla sontuosa prestazione in quel di Parma. A quota uno invece, a braccetto con Buchel, ci sono pure Leali (18° giornata), Gondo (3°), Dionisi (9°) e Falasco (15°).



La sfida del Braglia



Buchel scalda i muscoli in vista della gara con il Modena in programma domani allo stadio Braglia alle ore 20.30. Una gara dove l’Ascoli recupera Cedric Gondo in attacco e forse anche Davide Marsura, assente con il Benevento perché influenzato. Gondo riprenderà il posto in attacco al posto di Pedro Mendes, deludente la sua prestazione con i sanniti. È probabile che capitan Dionisi contro il Modena possa avere più minutaggio o dall’inizio o a gara in corsa, ricordiamo che anche al Braglia sarà assente l’altro attaccante Francesco Forte.



Il ritiro



Intanto questa mattina la squadra effettuerà la rifinitura poi partirà per il ritiro emiliano. Dopo la gara la squadra resterà a Modena dove giovedì mattina si allenerà prima di rientrare ad Ascoli. A dirigere Modena-Ascoli sarà Matteo Gariglio di Pinerolo. Ieri il Giudice sportivo ha multato il club bianconero di mille euro per il lancio di un fumogeno da parte dei sostenitori bianconeri. Nessun giocatore è stato squalificato ma occhio alle ammonizioni, altrimenti l’Ascoli rischia di giocare il prossimo incontro contro il Bari senza giocatori importanti, molti sono in diffida compreso Buchel. A proposito della sfida con i pugliesi in programma domenica prossima saranno in vendita da questo pomeriggio i biglietti per assistere al match e si possono acquistare online o nei punti vendita Ticketone. Tutti gli abbonati della stagione 2019/20 in possesso di voucher potranno utilizzare, anche parzialmente, il credito. Ci saranno agevolazioni (solo per la tariffa Intero) riservate agli iscritti agli Ascoli Club, ai possessori di token e – novità assoluta – a chi effettuerà, fino a domenica 5 marzo, un acquisto (di qualunque importo) all’Ascoli Store di via Cairoli. Domani si giocherà il turno infrasettimanale del campionato di Serie B che vede un nuovo cambio di panchina ed è quella della Ternana, dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli è stato richiamato ieri Cristiano Lucarelli.