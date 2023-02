​Ascoli, Dionisi rabbia da capitano: «Orgoglioso della squadra, basta con i fischi dalla tribuna»

ASCOLI Federico Dionisi spiega cosa è successo a fine gara e bacchetta alcuni tifosi dell'Ascoli nella Tribuna Mazzone rei di insultare sistematicamente alcuni bianconeri. Afferma: «Cosa è successo a fine gara con i campani? Niente di che, sono cose che succedono in campo, hanno fatto la loro partita è chiaro che qualche screzio ci può stare. Per quanto mi riguarda sicuramente non ho tanta condizione atletica, ho fatto solo qualche allenamento con la squadra, mi dispiace non essere stato decisivo. Potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica». Non manca di mostrare la tempra del capitano nei confronti dei suoi compagni: «Sono orgoglioso di questa squadra che sta dimostrando valori importanti a livello umano. In campo dobbiamo continuare a lottare. Sicuramente veniamo da un buon momento 7 punti nelle tre gare non sono pochi. In 10 contro undici potevamo fare qualcosa in più, ma va bene anche così. È stato importante non aver perso, adesso dobbiamo andare a Modena e portarci dietro un po' di rabbia».

«Ora siamo più sereni»

Lavvicendamento in panchina, l'arrivo di Breda, la squadra è cambiata. Osserva Dionisi: «Sicuramente con Bucchi avevamo perso il nostro spirito, adesso con Breda abbiamo ritrovato la tranquillità e riusciamo a lavorare meglio. I ragazzi hanno dato sempre il cento per cento e continueranno a farlo». Sale un'ombra quando si parla deli insulti piovuti dalla Tribuna Mazzone. Dionisi si rammarica: «Sono arrivati troppi insulti verso i miei compagni di squadra, quando invece meritano un pizzico di fiducia in più. Invito questa gente di sostenerci di più. Vedo un po' di sfiducia verso qualche ragazzo e lo sottolineo da capitano a vantaggio della squadra stessa. Faccio un appello: vogliamo tutti il bene dell' Ascoli. Ovviamente i miei appunti non sono per la Curva che invece ci è sempre stata vicino»

Il ritorno di Buchel

Dal capitano Dionisi a Marcel Buchel che sta tornando ad essere il leader del centrocampo. Dice: «Sicuramente dispiace molto non aver vinto potevamo prendere punti fondamentali per la nostra classifica, ma dovevamo essere più concreti, resta il fatto che abbiamo dato tutto». L'obiettivo si sposta verso il nuovo assetto in campo. Secondo Buchel: «Quello che stiamo attuando adesso è sicuramente il modulo con cui ci troviamo meglio. Tutto dipende da come viene messa la squadra in campo. Con questa disposizione ognuno può fare del suo meglio e avere maggiore fiducia nei propri mezzi. Per quanto mi riguarda adesso sto bene al cento per cento, ho avuto la fascite plantare poi quando sono guarito sappiamo tutti come era la mia situazione e quello che ho passato. Se sono tornato a giocare con entusiasmo è grazie alla gente, alla piazza di Ascoli che mi ha dato la massima fiducia, io quello che posso fare è ripagare tutti sul campo». Anche Buchel bacchetta quei tifosi della Tribuna Mazzone che hanno insultato alcuni bianconeri. Conclude: «Sicuramente sono cose che possono capitare in ogni stadio ma credo che sia davvero ingiusto. Sono pochi quelli che ci insultano e non devono condizionarci, dipende anche da quando importanza diamo noi a questi imbecilli. Ci tengo a sottolineare che la Curva invece non ci ha mai abbandonati, ci ha sostenuti ed aiutati».