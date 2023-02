Leali 6,5 Decisivo nel primo tempo sul tiro dal limite di Bernabè, attento e concentrato sugli affondi degli avversari

Adjapong 6,5 Macina chilometri lungo la fascia destra.

Bellusci 7 Disinnesca sistematicamente Charpentier. Dà sicurezza alla retroguardia e conferma la buona intesa con Botteghin

Botteghin 8 Padrone assoluto dell’area di rigore, prestazione impreziosita da un salvataggio decisivo sulla linea nel finale

Falasco 6 Con la difesa a quattro deve limitare le sue incursioni ma è prezioso sia sul piano tattico che tecnico con il suo sinistro che disegna traiettorie velenose nei calci piazzati

Collocolo 6,5 Riesce a garantire le due fasi di gioco con lucidità; prezioso nelle chiusure difensive, efficace nelle accelerazioni

Buchel 6 Metrononomo bianconero, detta con sapienza i tempi di gioco. L’ammonizione lo condiziona e viene sostituito

Giovane (dal 1’ st) 6 Cerca di costruire il gioco con passaggi di prima ed è prezioso anche in fase di ripiegamento

Caligara 6,5 Chiude tutte le linee di passaggio del Parma ed è abile anche nel cercare di ribaltare il fronte del gioco

Eramo (dal 43’ st) s.v. Prezioso ed efficace con due interventi decisivi al limite dell’area di rigore

Falzerano 6 Il mister gli conferma la fiducia e lui prova a darsi da fare fornendo i due assist per Gondo nelle due occasioni più pericolose, tra le quali quella sul calcio di rigore

Proia (dal 15’ st) 6 Si dà da fare per puntellare il centrocampo nell’ultima parte di gara quando il Parma con la forza della disperazione prova a raddrizzare il risultato

Gondo 7 Sue le occasioni più pericolose. Scaltro e abile a conquistarsi il rigore e freddo nel battere Buffon

Mendes ( dal 43’ st) s.v. Lotta e si mette a disposizione della squadra

Forte 6 Condizionato da una problema fisico che lo costringe a lasciare il campo, fa fatica a rendersi pericoloso ma tiene sulle spine la retroguardia gialloblu

Marsura (dal 8’ st) 6 Con i suoi cambi di passo crea scompiglio tra le linee della squadra di Pecchia

Breda (all.) 7 Il mister si ripete e conquista altri tre punti in una gara in cui comincia a vedersi la sua mano. Il percorso è ancora lungo ma la strada intrapresa è quella giusta

Baroni (arb.) 7 Buona la direzione di gara