Cosenza-Ascoli, i bianconeri a caccia della vittoria che manca da sei gare per onorare Costantino Rozzi

ASCOLI - L'Ascoli affronta in trasferta il Cosenza (ore 14) decimato dalle assenze. Fra i bianconeri mancheranno Bellusci e Bidaoui ma mister Bucchi, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2025, potrà contare su leali assente dai campi da tre mesi dopo l'infortunio. I bianconeri non vincono da sei gare e vogliono onorare la memoria del presidentissimo Costantino Rozzi del quale oggi ricorre il 28esimo anniversario dalla morte. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo

COSENZA - Marson, Rispoli, Vaisanen, Rigione, Marino, Kornvig, Voca, Florenzi, Merola, Brignola, Larrivey. All. Viali

ASCOLI - Guarna, Simic, Botteghin, Quaranta, Donati, Collocolo, Eramo, Caligara, Falasco, Gondo, Dionisi. All. Bucchi