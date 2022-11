L'Under 21 ad Ancona ritrova Carnesecchi: il portiere della Cremonese con la fascia al braccio?

ANCONA- Marco Carnesecchi è tornato. Dopo aver saltato le partite decisive per la qualificazione all'Europeo e i primi due test amichevoli della stagione contro Inghilterra e Giappone, il portiere - operato alla spalla nello scorso mese di giugno che potrebbe indossare la fascia da capitano - fa di nuovo parte della Nazionale Under 21, che a Cesenatico (non lontana da Rimini, sua città natale) prepara l'amichevole di sabato alle 17.30 (diretta Rai2) contro la Germania in programma allo stadio 'Del Conero' di Ancona.

Le dichiarazioni

«In Svezia ero in tribuna perché decisi di stare vicino ai miei compagni - ricorda Carnesecchi -. La gara decisiva contro l'Irlanda, invece, la vidi attaccato al divano, e fortunatamente è andato tutto per il meglio. Mi è capitato, durante il periodo di inattività, di indossare i guanti anche fuori dal campo pensando "prima o poi li rimetterò": l'infortunio mi ha fatto cambiare e crescere sotto tanti punti di vista, sono contento di aver recuperato». L'Italia arriverà giovedì ad Ancona ed alloggerà al Concorde. Venerdì, alle 15.30, l'allenamento di rifinitura al Del Conero. Il primo quarto d'ora, come normativa Uefa, sarà aperto al pubblico.

Biglietti

I biglietti per la sfida sono in vendita sul circuito VivaTicket al prezzo di 10 euro per la tribuna coperta e 5 euro per la gradinata. Gli Under 18 pagheranno un euro simbolico. Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita

I convocati

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Riccardo Calafiori* (Basilea), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma)

*convocato al posto di Fabiano Parisi (Empoli), aggregato alla Nazionale A