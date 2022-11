Basket, emozioni a non finire: l'Italia batte la Georgia 85-84 a Tbilisi e vola al Mondiale

L’Italia del basket va al Mondiale. La Nazionale di Gianmarco Pozzecco batte 85-84 in trasferta la Georgia, davanti a diecimila spettatori, e acciuffa il pass con due giornate di anticipo per la rassegna iridata che si svolgerà fra Indonesia, Giappone e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre 2023. Per gli azzurri si tratta della seconda qualificazione di fila ai campionati del mondo, un fatto che non accadeva da trentadue anni (1986-90).

Alla Tbilisi Arena, in un incontro giocato punto a punto e deciso soltanto in volata, gli azzurri riescono ad avere la meglio contro una squadra ostica trascinata dai due totem Toko Shengelia e Giorgi Shermadini, che hanno messo in difficoltà i nostri sul piano fisico. L’Italia soffre parecchio durante il match, complice anche le tante assenze, ma nel finale riesce a spuntarla grazie a uno scatenato Marco Spissu (15 punti), che con un paio di triple letali toglie le castagne dal fuoco facendo in modo che le due gare dell’ultima trasferta di febbraio diventino ininfluenti.

Oltre al play sardo, bene anche Amedeo Tessitori, Paul Biligha e Michele Vitali, che chiudono in doppia cifra. Nel primo tempo, invece, Nico Mannion è stato espulso dopo 13’ per un fallo tecnico, dopo aver già preso un antisportivo, cosa che ha fatto infuriare Pozzecco, che si è tolto la cravatta, protestando e venendo punito con un ulteriore tecnico. In quel momento, il play della Virtus aveva segnato 6 punti in 5'. Ma l’Italia vola al Mondiale ed è quello che più conta oggi.

Classifica Gruppo L:

Italia 6-2

Spagna 6-1

Georgia 4-4

Islanda 4-4

Ucraina 3-5

Olanda 0-7