L'Ancona centra la prima vittoria: decisiva la rete alla mezzora di Peli. Ottima prova di Spagnoli

ANCONA Vince l'Ancona che supera 1-0 il Pineto tra le mura amiche centrando la prima vittoria stagionale. Decisiva la rete alla mezzora di Peli su perfetto invito di Spagnoli (il migliore dei suoi). Martedì alle 20.45 al Manuzzi Cesena-Ancona

Ancona 1 Pineto 0

ANCONA (3-4-2-1) Vitali; Barnabà, Cella, Marenco; Peli (46’st Clemente), Paolucci, Gatto (23’st Nador), Martina (46’st Gavioli); Energe (23’st Mattioli), Cioffi (8’st Basso); Spagnoli All. Falanga-De Feudis

PINETO (3-5-2) Tonti; Evangelisti, Marafini, Di Filippo (38’st Njambe); Della Quercia, Germinario (23’st Baggi), Lombardi, Schirone (17’st Pellegrino), Borsoi (1’st Teraschi), Volpicelli (17’st Chakir) All. Amaolo

RETI 31’ Peli

ARBITRO Di Loreto di Terni

NOTE ammoniti Germinario, Cioffi, Schirone, Gatto, Marenco, Teraschi, angoli 3-8, recupero 2’+4’, spettatori 3777 per un incasso di 20789,05 euro