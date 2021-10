Volpicelli spezza il sogno dell'Ancona Matelica: finisce 2-2 a Viterbo

ANCONA - ANCONA A Viterbo per riprendere la corsa. Gioca in anticipo l’Ancona Matelica, di scena al Rocchi per la 12ª giornata del girone B di Serie C. Il risultato al momento è 2-2: padroni di casa in vantaggio al 12’ con Volpe, poi Iannoni ha pareggiato al 21’ e quindi Del Sole ha firmato il sorpasso ad inizio ripresa. Poi la Viterbese ha realizzato il 2-2 al 73’. La partita è anche visibile su Sky al canale 252. Tra i dorici si segnala il rientro di Papa e davanti ad Avella ci sono Tofanari, Masetti, Iotti e Di Renzo, di nuovo titolare dopo un turno di riposo. Il playmaker è Papa, ai cui lati agiscono gli infaticabili Iannoni e D’Eramo. In attacco, ancora assente Moretti per squalifica, c’è Faggioli come centravanti con Del Sole a destra e Rolfini a sinistra.

SERIE C girone B 12ª giornata

Viterbese-Ancona Matelica 2-2 (12’ Volpe, 21’ Iannoni, 49' Del Sole, 73' Volpicelli)

Cesena-Pistoiese domenica 31 ore 14.30

Entella-Imolese ore 14.30

Fermana-Pontedera ore 14.30

Grosseto-Vis Pesaro ore 14.30

Modena-Carrarese ore 14.30

Montevarchi-Teramo ore 14.30

Pescara-Olbia ore 14.30 Sky

Reggiana-Lucchese lunedì 1 ore 17.30 Sky

Gubbio-Siena ore 21 Rai Sport

CLASSIFICA

Reggiana 24

Cesena 24

Ancona Matelica 19

Imolese 18

Modena 18

Siena 17

Vis Pesaro 17

Pescara 17

Gubbio 17

Lucchese 14

Carrarese 14

Olbia 13

Entella 12

Pontedera 11

Teramo 11

Montevarchi 10

Fermana 9

Grosseto 9

Viterbese 6

Pistoiese 6

PROSSIMO TURNO 13ª giornata

Pontedera-Grosseto sabato 6 ore 14.30

Ancona Matelica-Entella domenica 7 ore 14.30

Imolese-Gubbio ore 14.30

Lucchese-Montevarchi ore 14.30

Olbia-Carrarese ore 14.30

Pistoiese-Viterbese ore 14.30

Siena-Modena ore 14.30 Sky

Teramo-Fermana ore 14.30

Vis Pesaro-Reggiana ore 14.30 Sky

Cesena-Pescara lunedì 8 ore 21 Rai Sport

Ultimo aggiornamento: 16:39

