​Ciclismo, la festa delle due ruote regionale è un successo: ospiti e autorità sfilano ad Ancona

ANCONA- Ieri, 29 gennaio, nella suggestiva cornice del Seebay Hotel di Ancona si è svolta la grande kermesse del ciclismo marchigiano organizzata dai team Copparo Crainox e Capitani Minuterie Metalliche. Da uno dei luoghi più belli delle Marche, la baia di Portonovo, un messaggio importante positivo, di speranza e ripartenza che parla al paese di valori importanti come l’amicizia, quella che lega i due team, di sociale e di futuro.

L'evento

L’evento ha segnato di fatto l’apertura della nuova stagione che sarà affrontata con la consapevolezza di aver gettato solide basi e le idee chiare per crescere ancora, affermarsi e divertirsi Il ciclismo è uno sport emozionante e appassionante che attira sempre più appassionati in tutto il mondo. Una delle cose più interessanti del ciclismo è la sua versatilità: si può praticare sia a livello amatoriale che professionistico, sia in città che in montagna, e ci sono diverse discipline tra cui scegliere, come il cicloturismo, la mountain bike, il ciclocross e la strada. Ci addolora il tema legato alle tante vittime sulle strade, circostanza che richiede un intervento istituzionale per garantire sicurezza a ogni livello. A presentare l’evento lo speaker Daniel Guidi. Presenti importanti ospiti come Luigi Marinuk Componente della Struttura Amatoriale Nazionale della FCI, l’Assessore Ida Simonella per il Comune di Ancona, Fabio Luna Presidente CONI Marche ed il Sindaco di Piobbico Alessandro Urbini. Grande soddisfazione da parte del Presidente del team Capitàni Teodoro Gaudenzi e del Presidente Raffaele Consolani Presidente del team Crainox