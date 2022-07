ANCONA - Alessio Di Massimo (’96) è un nuovo giocatore dell’Ancona. L’esterno offensivo abruzzese, proveniente dalla Pistoiese ma con un passato di Serie C con Triestina, Sambenedettese e Catanzaro (nonché un’esperienza nel settore giovanile della Juventus), vestirà il biancorosso fino al 2024. E' stato presentato alla stampa accompagnato dall’amministratore delegato Roberto Ripa e del direttore sportivo Francesco Micciola: «E’ un po’ che io e Micciola parliamo - ha detto Di Massimo - abbiamo gli stessi sogni. La sua visione del calcio, unita al gioco di mister Gianluca Colavitto, mi hanno convinto. Non è stato difficile dire di sì all’Ancona, questa è una piazza importante che può consentirmi di crescere tantissimo, la Serie C è professionismo ma sbarcare in B o in A sarebbe stupendo.

APPROFONDIMENTI IL CALCIO Le mosse del calciomercato dell'Ancona

A livello di caratteristiche mi definisco un calciatore forte fisicamente e con una discreta tecnica, non sono mai andato in doppia cifra ma sento che con un allenatore così posso crescere tanto». Non è mancata una battuta sul tema delle responsabilità per un reparto offensivo chiamato a raccogliere un’eredità pesante come quella maturata nella scorsa stagione: «Gli attaccanti dell'Ancona nell’ultimo campionato hanno fatto cose incredibili. Le responsabilità non mi spaventano, se scegli di indossare una maglia prestigiosa come questa le accetti e sei felice di farlo». Come spiegato anche da Micciola, Di Massimo - che è un “destro” - agirà sull’out di sinistra nel più classico del “piede invertito” per sfruttare la sua abilità di convergere verso il centro.