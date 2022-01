Altri due positivi nell'Ancona Matelica, ora sono sette in isolamento: allenamento annullato

ANCONA E’ ancora il Covid a tenere banco in casa Ancona Matelica. Dopo il giro di tamponi rapidi effettuato questa mattina, l’entourage biancorosso ha deciso di annullare l'allenamento pomeridiano fissato al Paolinelli. Il motivo è legato alle ulteriori due positività al Covid riscontrate che, andando ad aggiungersi alle precedenti cinque, hanno portato a sette il numero dei tesserati dorici in isolamento a causa del virus. Il resto del gruppo, al momento negativo, dovrà sottoporsi ogni quarantottore per dieci giorni a tampone di controllo come riportato all’interno del protocollo Figc. I dorici si confermano ancora tra le società più colpite in assoluto dal virus nel post-festività e, prima di una settimana, non saranno sicuramente al completo. L’iter, in questi casi, è molto chiaro e prevede come possibilità per uscire dalla quarantena (se si è vaccinati) un tampone negativo dopo almeno sette giorni da quando si è contratto il virus. Una volta negativizzati, i calciatori in questione dovranno effettuare nuovamente la visita medica secondo la procedura denominata “Return to play”. In soldoni, se realmente si dovesse giocare il 15-16 gennaio, mister Gianluca Colavitto sarebbe in grossa difficoltà nelle scelte.

