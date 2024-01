ASCOLI Attaccante cercasi. Come in ogni fase del calciomercato che sia estiva o invernale l'Ascoli si trova con la necessità di cercare un nuovo attaccante. Questa volta il problema sta a monte e va rapportato al mercato estivo. La squadra ha iniziato il campionato con la coperta ristretta in attacco soprattutto dopo la cessione di Federico Dionisi alla Ternana in cambio del difensore Luka Bogdan, infortunato. Tre attaccanti non bastano per il campionato di serie B perché vanno messe in conto squalifiche ed infortuni. Nestorovski ad esempio è diffidato e quindi alla prossima ammonizione verrà squalificato. Trovare un attaccante non è facile a meno che non si vada e pescare chi non sta giocando nel club di appartenenza, come è successo tre anni fa anni fa quando arrivò Dionisi che era in rottura con il Frosinone.

I tentativi

Il direttore sportivo dell'Ascoli Marco Giannitti, che ricordiamo è arrivato ad ottobre, inizialmente ha provato a fare un tentativo per Luca Moro, 22 anni, in uscita dallo Spezia ma di proprietà del Sassuolo. Purtroppo sul giocatore ci sono diverse squadre e l'ipotesi sembra tramontata. Da giorni circola il nome di Stefano Pettinari, 31 anni, della Reggiana. In ogni fase di mercato il giocatore viene puntualmente accostato all'Ascoli, questa volta ancora di più perché si tratta di uno dei tanti fedelissimi del tecnico Fabrizio Castori, proprio il tecnico del Picchio ha puntato le sue antenne sul suo ex giocatore. Pettinari viene però da campionati deludenti. Prima con la Ternana poi con la Reggiana, con gli emiliani ha giocato 8 volte e messo a segno 2 sigilli. Da riconoscere che però con Castori a Trapani qualche anno fa disputò un buon campionato. Era la stagione 2019-20, con 35 presenze e 17 gol realizzati.

Le piste

Il tecnico lo conosce bene per questo ha tracciato il suo profilo. Per il momento però il nome dell'attaccante in uscita dalla Reggiana, perché sembra non sia più in sintonia con il club e il tecnico, non è in cima alla lista ecco perché non si è ancora concretizzato nulla, anche se il giocatore arriverebbe di corsa. Non è escluso però che alla fine Pettinari possa approdare in bianconero per la felicità di Castori. Giannitti sta seguendo comunque anche altre piste qualcuna anche estera. La scelta deve essere ponderata e non dovrebbe essere imminente. Imminente invece dovrebbe essere l'arrivo del difensore centrale, occhi puntati sempre su Valerio Mantovani della Ternana, ma resta da convincere il club umbro a cederlo perché il ragazzo sarebbe ben felice di raggiungere Castori che lo ha già allenato.

La ripresa

Intanto la squadra oggi usufruirà un giorno di riposo per poi iniziare la preparazione alla gara contro il Parma. Domani, si unirà al gruppo anche Luca Valzania. Per la partita di domenica al Tardini di Parma Castori recupera gli infortunati tranne ovviamente Aljaz Tavcar e Luca Bogdan. I recuperi di Ilje Nestorovski e Marcello Falzerano sono importanti perché entrambi dovrebbero essere in campo. Il primo al centro dell'attacco, il secondo sulla corsia esterna destra di centrocampo. Falzerano giocherebbe quindi in quello che è il suo vero ruolo perché se nell'Ascoli ha giocato in ogni parte del campo anche da trequartista. Anche in questa parte del campo il direttore sportivo punta ad intervenire con un nuovo innesto anche perché Brian Bayeye, impegnato in questi giorni in coppa d'Africa, dovrebbe rientrare al Torino.